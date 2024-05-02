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В Петербурге создадут 3D-модель подземного пространства города

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В Петербурге учёные создадут 3D-модель подземного пространства города.
В Петербурге создадут 3D-модель подземного пространства города
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает kp.ru, рассказали в пресс-службе Смольного.

«Трёхмерная модель подземного пространства может стать составной частью «Цифрового двойника» города. Она дополнит данные городских комитета по градостроительству и архитектуре, комитета имущественных отношений, комитета по строительству. Это поможет поднять управление городом на более высокий цифровой уровень», — рассказали власти.

На основе модели можно будет сделать предварительные заключения о геологических рисках, что поможет специалистам при строительстве инженерных коммуникаций и метро.

Ранее в Петербурге начался сезон мини-концертов «Императорский полдень».

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