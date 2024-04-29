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В Петербурге начался сезон мини-концертов «Императорский полдень»

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В Санкт-Петербурге начался сезон мини-концертов «Императорский полдень».
В Петербурге начался сезон мини-концертов «Императорский полдень»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Telegram-канал председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

Каждое воскресенье лета жители и гости города смогут послушать концерт из окна Государственной академической капеллы, обращённого в сторону Дворцовой площади. Окно будут открывать сразу после полуденного выстрела из пушки на Петропавловской крепости.

Как напомнил Корнеев, эта традиция берёт начало от публичных музыкальных выступлений во времена Петра I.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Дворцовый мост в Петербурге разведут под «Гимн Великому городу» в ночь на 1 июня.

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