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В Москве с начала года расселили 74 дома по программе реновации

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В Москве с начала года расселили 74 дома по программе реновации, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
В Москве с начала года расселили 74 дома по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Всего в расселённых домах проживали более 11,5 тыс. человек. Всем переселяющимся жителям предоставляются равнозначные квартиры с готовой отделкой, выполненной в строгом соответствии с утверждёнными мэром Москвы стандартами программы реновации. Благодаря этому переезжающим не надо тратить время на ремонт», — сказал Лёвкин.

Отмечается, что на таких условиях в Москве расселено 645 жилых зданий, 430 домов уже снесено, более 140 тыс. жителей переехали в новые комфортные квартиры.

Ранее сообщалось, что на Большой Черёмушкинской улице построят жилой дом по программе реновации.

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