Княжевская: на Большой Черёмушкинской улице построят жилой дом по программе реновации

Дом по программе реновации возведут на Большой Черёмушкинской улице, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

«Внесены изменения в правила землепользования и застройки на земельный участок площадью 0,32 га по адресу Большая Черёмушкинская улица, владение 26. Предельная площадь здания составит почти 20 тыс. кв. м. Новый дом возведут по индивидуальному проекту в одном из старейших районов Москвы, недалеко от усадьбы «Черемушки-Знаменское». Там жители смогут проводить досуг и заниматься спортом на свежем воздухе», — сказала Княжевская.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что всего в программу реновации в районе Академический включили 19 домов.

«Для организации волнового переселения подобрали шесть площадок, на четырёх из которых возвели и передали под заселение жилые комплексы. Из 4,3 тыс. участников программы новые квартиры получили уже более 3 тыс. жителей района», — сообщил Загрутдинов.

Ранее Княжевская сообщила, что новостройку в рамках реализации программы реновации возведут в Люблинском районе Москвы.