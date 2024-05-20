Княжевская: на Армавирской улице построят дом по программе реновации

Новостройку в рамках реализации программы реновации возведут в Люблинском районе Москвы, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,32 га по адресу: улица Армавирская, земельный участок 27/23. В районе Люблино — развитая транспортная сеть и городская инфраструктура. Новый дом будет находиться рядом со школами и детскими садами, что станет большим подспорьем для молодых семей, его предельная площадь составит около 20 тыс. кв. м», — сказала она.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что всего в районе Люблино новые квартиры по программе реновации получат 29,7 тыс. человек из 152 домов.

«Более 7,1 тыс. жителей Люблина уже стали обладателями жилья в 11 новостройках — это больше, чем в других районах столицы. Они проживали в 35 старых домах», — сообщил он.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Там же можно узнать о квартирах и домах по программе.