В столице построили 15 объектов по программе МПТ
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«В рамках программы мэра Москвы Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда ввели в эксплуатацию более 380 тыс. кв. м коммерческих и социальных объектов. Это 9% от общего объёма недвижимости, строительство которой запланировано по данной программе», — сказал Ликсутов.
Он отметил, что за 2022 и 2023 годы в разных районах города появились три школы, пять детсадов, логистический и промышленный комплексы, технологический парк «Бутово». Ещё четыре объекта построили по программе МПТ за последние три месяца.
Ранее сообщалось, что в Москве заключили 26 соглашений по программе стимулирования создания МПТ.