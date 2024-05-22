В столице построили 15 объектов по программе МПТ

В Москве построили 15 объектов по программе мест приложения труда (МПТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В рамках программы мэра Москвы Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда ввели в эксплуатацию более 380 тыс. кв. м коммерческих и социальных объектов. Это 9% от общего объёма недвижимости, строительство которой запланировано по данной программе», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что за 2022 и 2023 годы в разных районах города появились три школы, пять детсадов, логистический и промышленный комплексы, технологический парк «Бутово». Ещё четыре объекта построили по программе МПТ за последние три месяца.

Ранее сообщалось, что в Москве заключили 26 соглашений по программе стимулирования создания МПТ.