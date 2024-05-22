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В столице построили 15 объектов по программе МПТ

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В Москве построили 15 объектов по программе мест приложения труда (МПТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В столице построили 15 объектов по программе МПТ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В рамках программы мэра Москвы Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда ввели в эксплуатацию более 380 тыс. кв. м коммерческих и социальных объектов. Это 9% от общего объёма недвижимости, строительство которой запланировано по данной программе», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что за 2022 и 2023 годы в разных районах города появились три школы, пять детсадов, логистический и промышленный комплексы, технологический парк «Бутово». Ещё четыре объекта построили по программе МПТ за последние три месяца.

Ранее сообщалось, что в Москве заключили 26 соглашений по программе стимулирования создания МПТ.

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