В Москве заключили 26 соглашений по программе стимулирования создания МПТ
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Программа создания мест приложения труда реализуется в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина. Она позволит сократить время в пути до работы для многих жителей столицы, снизить нагрузку на транспортную систему и сбалансировать застройку города», — сказал Ликсутов.
По его словам, благодаря подписанным с начала года соглашениям более 90 тыс. жителей смогут найти работу рядом с домом.
Частные инвестиции поспособствуют реализации проектов в девяти округах города.
Ранее сообщалось, что в Москве рассказали о развитии программы мест приложения труда с начала года.