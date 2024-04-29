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В Москве заключили 26 соглашений по программе стимулирования создания МПТ

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В Москве подписали 26 соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в I квартале 2024 года, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В Москве заключили 26 соглашений по программе стимулирования создания МПТ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Программа создания мест приложения труда реализуется в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина. Она позволит сократить время в пути до работы для многих жителей столицы, снизить нагрузку на транспортную систему и сбалансировать застройку города», — сказал Ликсутов.

По его словам, благодаря подписанным с начала года соглашениям более 90 тыс. жителей смогут найти работу рядом с домом.

Частные инвестиции поспособствуют реализации проектов в девяти округах города.

Ранее сообщалось, что в Москве рассказали о развитии программы мест приложения труда с начала года.

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