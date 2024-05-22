Рябков: США ведут закулисную работу по подрыву БРИКС
- РИА Новости
По словам Рябкова, США не нравится всё, что не поддаётся их контролю и просто прямому управлению.
«Всё, что выходит за рамки мономодели американского лидерства, американской гегемонии <…> вызывает неприятие Вашингтона», — цитирует его ТАСС.
Замминистра иностранных дел отметил, что Вашингтон ведёт работу, в том числе закулисную, на подрыв БРИКС и срыв проектов организации.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что БРИКС и ШОС бросают вызов идеологии глобальной унификации.