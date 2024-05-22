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Рябков: США ведут закулисную работу по подрыву БРИКС

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты работают над тем, чтобы подорвать БРИКС.
Рябков: США ведут закулисную работу по подрыву БРИКС
  • РИА Новости

По словам Рябкова, США не нравится всё, что не поддаётся их контролю и просто прямому управлению. 

«Всё, что выходит за рамки мономодели американского лидерства, американской гегемонии <…> вызывает неприятие Вашингтона», — цитирует его ТАСС. 

Замминистра иностранных дел отметил, что Вашингтон ведёт работу, в том числе закулисную, на подрыв БРИКС и срыв проектов организации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что БРИКС и ШОС бросают вызов идеологии глобальной унификации.  

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