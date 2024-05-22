Рябков: США ведут закулисную работу по подрыву БРИКС

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты работают над тем, чтобы подорвать БРИКС.

По словам Рябкова, США не нравится всё, что не поддаётся их контролю и просто прямому управлению.

«Всё, что выходит за рамки мономодели американского лидерства, американской гегемонии <…> вызывает неприятие Вашингтона», — цитирует его ТАСС.

Замминистра иностранных дел отметил, что Вашингтон ведёт работу, в том числе закулисную, на подрыв БРИКС и срыв проектов организации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что БРИКС и ШОС бросают вызов идеологии глобальной унификации.