Житель Челябинской области отговорил отца-пенсионера переводить деньги мошенникам

Житель Магнитогорска отговорил отца переводить деньги мошенникам.

Об этом сообщает URA.RU.

«По указаниям телефонного мошенника 63-летний мужчина оформил кредит и хотел перевести деньги на счёт. Перед этим он позвонил своему сыну и рассказал о произошедшем. Тот сразу же предупредил отца, а заёмные средства были сохранены», — говорится в сообщении ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчине по телефону представились операторами мобильной связи и сотрудниками портала «Госуслуги». В итоге его убедили взять кредит на 650 тыс. рублей.

Ранее в Совфеде предложили отслеживать звонки мошенников в режиме реального времени.