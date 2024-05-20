В Совфеде предложили отслеживать звонки мошенников в режиме реального времени

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин направил письмо первому замминистра внутренних дел Александру Горовому с предложением отслеживать звонки мошенников в режиме реального времени.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В письме говорится, что операторы могли бы анализировать, откуда и куда поступил звонок, сколько он длился, пользовались ли злоумышленники услугами провайдеров и так называемых виртуальных АТС. В будущем это могло бы стать основой «фильтров» трафика.

«Кроме того, полагаю, что накопленный колоссальный опыт министерства в расследовании и раскрытии телефонных мошенничеств может быть использован в совместной работе с операторами связи при проработке и совершенствовании «фильтров», выявляющих «подозрительный трафик», — отметил Шейкин.

По его словам, подобная совместная работа будет способствовать уменьшению числа мошеннических звонков и защите финансовых средств граждан.

Ранее директор по информационной безопасности «Сравни» Павел Арланов рассказал в беседе с RT про схемы, которые сейчас используют преступники, и объяснил, что делать, если человек уже стал жертвой злоумышленников.