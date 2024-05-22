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В СВАО построят новые общественно-деловые объекты по программе КРТ

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В СВАО построят новые современные общественно-деловые объекты в рамках программы КРТ.
В СВАО построят новые общественно-деловые объекты по программе КРТ
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает НСН, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По итогам открытого аукциона город заключил договор о комплексном развитии территории с единственным участником торгов — АО «Интел-Групп». Компания реорганизует участок площадью свыше 5 га и возведёт там общественно-деловую недвижимость. Инвестиции в развитие площадки составят около 41,9 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,2 млрд рублей. Благодаря редевелопменту в Ростокине появится не менее 3 тыс. рабочих мест», — сказал он.

Строить объекты будут около проспекта Мира, улицы Бажова и Будайского проезда.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили официальный сайт программы КРТ.

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