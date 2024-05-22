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Моор: в Тобольске прогнозируется продолжительный период паводка

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о продолжительном периоде паводка, ожидаемом в Тобольске.
Моор: в Тобольске прогнозируется продолжительный период паводка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Сейчас на подходе большая вода из реки Ишим, чуть позже добавится из Тобола, а затем докатится волна, которая идёт по самому Иртышу», — сказал Моор.

Он также отметил, что проживающих в опасной зоне граждан предупредили о возможных рисках, связанных с наступлением паводка.

В настоящее время рядом с городом находится противопаводковая линия насыпей протяжённостью 4 км.

Ранее сообщалось, что полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев призвал власти Ханты-Мансийского автономного округа своевременно информировать население о паводках.

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