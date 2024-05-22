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В столице вручили награды лауреатам диктанта «Московский код»

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В столичном Департаменте культурного наследия рассказали о награждении лауреатов VII интеллектуального краеведческого диктанта «Московский код».
В столице вручили награды лауреатам диктанта «Московский код»
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие проходило с 28 апреля по 4 мая на 16 открытых городских площадках — в музеях, галереях, домах культуры и других культурно-досуговых учреждениях.

«Мы получаем разные отзывы о вопросах диктанта «Московский код»: кто-то говорит, что они слишком сложные, кто-то, наоборот, называет их очень простыми. Но, видя победителей открытых и закрытых городских площадок, мы понимаем, что вопросы не вызывают особых затруднений», — заявил глава департамента Алексей Емельянов.

Награждение 61 победителя, ответившего правильно на все 20 вопросов, именными сертификатами и памятными призами прошло в усадьбе Барышникова на Мясницкой улице.

Ранее сообщалось, что столичные школьники и дошкольники получили более 60 тыс. дипломов за участие в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».

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