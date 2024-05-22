На портале «Наш город» открыли приём обращений москвичей по летней тематике

Приём обращений жителей Москвы по летним темам открылся на портале «Наш город».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Жители столицы смогут сообщить о необходимости обновления дорожной разметки, недостаточно ухоженных зелёных зонах, отсутствии песка в песочницах на детских площадках и по другим сезонным вопросам и предложениям.

В настоящее время на портале открыто свыше 200 тем ЖКХ.

Летние темы будут открыты на портале до наступления зимнего периода.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов прокомментировал подписание Москвой офсетного контракта на поставку деталей для уборочной техники.