RT в Telegram
Подпишись

Адвокат Полещук рассказал о категориях граждан с правом на обязательную долю в наследстве

Короткая ссылка
Адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук перечислил категории граждан с правом на обязательную долю в наследстве.
Адвокат Полещук рассказал о категориях граждан с правом на обязательную долю в наследстве
  • Gettyimages.ru

Независимо от содержания завещания, обязательную долю в наследстве получают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также его нетрудоспособные иждивенцы, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Если завещание было совершено до 1 марта 2002 года (и позже не менялось), размер обязательной доли больше — 2/3 доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. Если же завещание было составлено после 1 марта 2002 года — такому наследнику полагается 1/2 доли», — сказал Полещук.

Как отметил специалист, ключевыми признаками обязательной доли являются несовершеннолетние или нетрудоспособные пенсионеры и лица с инвалидностью, а также женщины, достигшие 55 лет и мужчины — 60 лет.

Ранее преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин рассказал об особенностях процедуры вступления в наследство без завещания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить