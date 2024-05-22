Адвокат Полещук рассказал о категориях граждан с правом на обязательную долю в наследстве

Адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук перечислил категории граждан с правом на обязательную долю в наследстве.

Независимо от содержания завещания, обязательную долю в наследстве получают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также его нетрудоспособные иждивенцы, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Если завещание было совершено до 1 марта 2002 года (и позже не менялось), размер обязательной доли больше — 2/3 доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. Если же завещание было составлено после 1 марта 2002 года — такому наследнику полагается 1/2 доли», — сказал Полещук.

Как отметил специалист, ключевыми признаками обязательной доли являются несовершеннолетние или нетрудоспособные пенсионеры и лица с инвалидностью, а также женщины, достигшие 55 лет и мужчины — 60 лет.

Ранее преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин рассказал об особенностях процедуры вступления в наследство без завещания.