Юрист Палюлин разъяснил процедуру вступления в наследство без завещания

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин рассказал об особенностях процедуры вступления в наследство без завещания.

В первую очередь наследнику стоит обратиться в нотариальную контору, независимо от места жительства умершего, заявил эксперт в беседе с RuNews24.

По словам специалиста, при себе необходимо иметь паспорт наследника, оригинал свидетельства о смерти наследодателя, документ, подтверждающий родство с наследодателем, справку с последнего места жительства умершего.

После провести рыночную, кадастровую или инвентаризационную оценку имущества и оплатить госпошлину.

«Через шесть месяцев после смерти наследодателя необходимо повторно обратиться к нотариусу, чтобы он выдал свидетельство, подтверждающее право на наследство», — заключил эксперт.

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