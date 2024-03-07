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Юрист Сунцова рассказала, что нужно проверить перед покупкой жилья

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Ведущий эксперт агентства недвижимости Елена Сунцова рассказала об основных этапах проверки перед покупкой жилья на вторичном рынке.

В первую очередь необходимо проверить собственника. Подлинность документа можно выяснить через портал «Госуслуги». Но также стоит запросить у владельца водительское удостоверение, СНИЛС, военный билет, ИНН. Подставные лица редко подделывают весь пакет документов, заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Затем нужно проверить, не имеет ли собственник квартиры серьёзных долгов и не находится ли он в стадии банкротства. Здесь в помощь покупателю — открытая информация на интернет-ресурсах. Данные о возможном банкротстве можно проверить в картотеке арбитражных дел, сведения о долгах — на сайте Федеральной службы судебных приставов», — отметила Сунцова.

Перед самой сделкой необходимо проверить сам объект на обременения, аресты, запреты и прочее. Это можно сделать с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через портал «Госуслуги».

По словам эксперта, также необходимо убедиться, что в квартире нет зарегистрированных лиц, за которыми сохраняется право пользования и проживания в ней.

Обязательно надо проверить долги за «коммуналку» и ресурсы, а также документы на перепланировку.

Кроме того, стоит узнать, не использовался ли маткапитал при покупке этой недвижимости, заключила эксперт.

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