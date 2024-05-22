На станции «Рижская» БКЛ идёт строительство эскалаторного тоннеля во втором вестибюле
- РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
«Строительство второго вестибюля необходимо для увязки различных видов транспорта. Интеграция метрополитена с вокзальным комплексом в будущем позволит повысить комфортное передвижение пассажиров при пересадке на Московские центральные диаметры — МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также на высокоскоростную магистраль Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва», — сказал Загрутдинов.
Он также отметил, что проектом предусмотрено 165 колец эскалаторного хода, 81 из которых уже установлены.
Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене появятся три новые радиальные линии.