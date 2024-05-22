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На станции «Рижская» БКЛ идёт строительство эскалаторного тоннеля во втором вестибюле

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На станции «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена установили более трети колец эскалаторного тоннеля во втором вестибюле, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
На станции «Рижская» БКЛ идёт строительство эскалаторного тоннеля во втором вестибюле
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Строительство второго вестибюля необходимо для увязки различных видов транспорта. Интеграция метрополитена с вокзальным комплексом в будущем позволит повысить комфортное передвижение пассажиров при пересадке на Московские центральные диаметры — МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также на высокоскоростную магистраль Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва», — сказал Загрутдинов.

Он также отметил, что проектом предусмотрено 165 колец эскалаторного хода, 81 из которых уже установлены.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене появятся три новые радиальные линии.

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