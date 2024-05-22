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На ВЭФ-24 зарегистрировали рекордное число волонтёров

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В Департаменте по делам молодёжи Приморского края рассказали о рекордном числе волонтёров на Восточном экономическом форуме.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Это участники не только из Приморского края, но и жители Сахалина, Казани, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Хабаровского и Краснодарского краёв», — сказал глава ведомства Владимир Сохненко.

Он также отметил, что на портале «Росконгресс» зарегистрировались более 2,8 тыс. человек.

Волонтёры будут координировать деятельность гостей и участников форума, предоставлять консультации по организационным вопросам, а также помогать в администрировании залов деловой программы и проведении аккредитации для участников.

Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт 3—6 сентября 2024 года на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

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