Самолёт Уфа — Новый Уренгой совершил вынужденную посадку в Тюмени
Информация об этом появилась в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«Срочность не объявлял, принял решение следовать на запасной аэродром Тюмень, где благополучно произвёл посадку, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что транспортной прокуратурой по данному факту организованы проверочные мероприятия.
В апреле летевший из Калининграда в Москву самолёт совершил аварийную посадку в Пулкове.
Также пассажир рейса Singapore Airlines погиб в результате сильной турбулентности.