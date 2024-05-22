Самолёт Уфа — Новый Уренгой совершил вынужденную посадку в Тюмени

Самолёт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Уфы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Срочность не объявлял, принял решение следовать на запасной аэродром Тюмень, где благополучно произвёл посадку, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что транспортной прокуратурой по данному факту организованы проверочные мероприятия.

В апреле летевший из Калининграда в Москву самолёт совершил аварийную посадку в Пулкове.

Также пассажир рейса Singapore Airlines погиб в результате сильной турбулентности.