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Летевший из Калининграда в Москву самолёт совершил аварийную посадку в Пулкове

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Самолёт, следовавший маршрутом Калининград — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. По факту произошедшего организована доследственная проверка.
Летевший из Калининграда в Москву самолёт совершил аварийную посадку в Пулкове
  • Gettyimages.ru

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, на борту воздушного судна находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Пострадавших нет. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.

«Следователем проводится осмотр воздушного судна, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о самолёте, совершившем экстренную посадку в Шереметьеве из-за запаха гари в кабине пилотов.

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