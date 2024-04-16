Летевший из Калининграда в Москву самолёт совершил аварийную посадку в Пулкове

Самолёт, следовавший маршрутом Калининград — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, на борту воздушного судна находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Пострадавших нет. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.

«Следователем проводится осмотр воздушного судна, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о самолёте, совершившем экстренную посадку в Шереметьеве из-за запаха гари в кабине пилотов.