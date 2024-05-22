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В Забайкалье женщину приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену

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Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор женщине, причастной к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах спецслужбы Украины.

Об этом сообщили в УФСБ по Забайкальскому краю.

«Суд признал Сулимову А.Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»)», — передаёт ТАСС.

Отмечается, что ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Ранее суд приговорил новосибирского учёного-физика Анатолия Маслова к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Его дело слушалось в закрытом формате из-за грифа «совершенно секретно».

Также бывшего сотрудника «Яндекса» задержали по подозрению в госизмене.

Кроме того, сообщалось, что украинского студента Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России.

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