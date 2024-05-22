В Забайкалье женщину приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену
Об этом сообщили в УФСБ по Забайкальскому краю.
«Суд признал Сулимову А.Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»)», — передаёт ТАСС.
Отмечается, что ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Ранее суд приговорил новосибирского учёного-физика Анатолия Маслова к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Его дело слушалось в закрытом формате из-за грифа «совершенно секретно».
Также бывшего сотрудника «Яндекса» задержали по подозрению в госизмене.
Кроме того, сообщалось, что украинского студента Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России.