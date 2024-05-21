Кондратьев назвал выпуск оборудования для АПК важнейшим направлением для Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал выпуск сельскохозяйственного оборудования важнейшим направлением промышленности для региона и России.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

По словам Кондратьева, необходимо развивать собственные средства производства для повышения конкурентоспособности.

«В этом случае сможем завоевать внутренний рынок. Для этого есть все предпосылки», — заявил губернатор в ходе поездки в Новопокровский район.

Он также отметил, что власти окажут таким предприятиям поддержку в рамках региональных субсидий и госпрограмм.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области представители малого бизнеса увеличат количество и площадь ягодных плантаций.