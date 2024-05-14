Тюменский малый бизнес увеличит площадь ягодных плантаций
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента агропромышленного комплекса.
«Новые плантации закладывают в Ялуторовском и Викуловском районах, а также Заводоуковском городском округе», — сказали в ведомстве.
Там также отметили, что на расширенных на 16 га площадях будут выращивать чёрную смородину, черноплодную рябину, малину, жимолость и другие культуры.
Ранее сообщалось, что экспорт подмосковной сельхозпродукции может превысить $2 млрд в 2024 году.