Тюменский малый бизнес увеличит площадь ягодных плантаций

В Тюменской области представители малого бизнеса увеличат количество и площадь ягодных плантаций.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента агропромышленного комплекса.

«Новые плантации закладывают в Ялуторовском и Викуловском районах, а также Заводоуковском городском округе», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что на расширенных на 16 га площадях будут выращивать чёрную смородину, черноплодную рябину, малину, жимолость и другие культуры.

Ранее сообщалось, что экспорт подмосковной сельхозпродукции может превысить $2 млрд в 2024 году.