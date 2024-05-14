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Тюменский малый бизнес увеличит площадь ягодных плантаций

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В Тюменской области представители малого бизнеса увеличат количество и площадь ягодных плантаций.
Тюменский малый бизнес увеличит площадь ягодных плантаций
  • Gettyimages.ru
  • © Ulrike Neumann / 500px

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента агропромышленного комплекса.

«Новые плантации закладывают в Ялуторовском и Викуловском районах, а также Заводоуковском городском округе», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что на расширенных на 16 га площадях будут выращивать чёрную смородину, черноплодную рябину, малину, жимолость и другие культуры.

Ранее сообщалось, что экспорт подмосковной сельхозпродукции может превысить $2 млрд в 2024 году.

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