Воробьёв рассказал о сроках сдачи очистных сооружений в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе строительства в Сергиевом Посаде современного комплекса очистных сооружений.

Об этом сообщает 360.ru.

«Его мощность составит 40 тыс. куб. м в сутки. Строители обещают завершить работы в IV квартале 2025 года», — рассказал Воробьёв.

Очистные сооружения будут обслуживать дома в посёлках Скоропусковский и Конкурсный, а также деревне Березняки и других населённых пунктах.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор проинвестирует строительство в Ямало-Ненецком автономном округе новой инфраструктуры обращения с отходами.