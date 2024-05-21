Воробьёв рассказал о сроках сдачи очистных сооружений в Сергиевом Посаде
Об этом сообщает 360.ru.
«Его мощность составит 40 тыс. куб. м в сутки. Строители обещают завершить работы в IV квартале 2025 года», — рассказал Воробьёв.
Очистные сооружения будут обслуживать дома в посёлках Скоропусковский и Конкурсный, а также деревне Березняки и других населённых пунктах.
Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор проинвестирует строительство в Ямало-Ненецком автономном округе новой инфраструктуры обращения с отходами.