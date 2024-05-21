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Воробьёв рассказал о сроках сдачи очистных сооружений в Сергиевом Посаде

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе строительства в Сергиевом Посаде современного комплекса очистных сооружений.
Воробьёв рассказал о сроках сдачи очистных сооружений в Сергиевом Посаде

Об этом сообщает 360.ru.

«Его мощность составит 40 тыс. куб. м в сутки. Строители обещают завершить работы в IV квартале 2025 года», — рассказал Воробьёв.

Очистные сооружения будут обслуживать дома в посёлках Скоропусковский и Конкурсный, а также деревне Березняки и других населённых пунктах.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор проинвестирует строительство в Ямало-Ненецком автономном округе новой инфраструктуры обращения с отходами.

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