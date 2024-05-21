Путин наградил орденом Почёта российских послов в Израиле и Египте
- РИА Новости
Об этом свидетельствует документ на портале официального опубликования правовых актов.
Орден Почёта вручён послу России в Израиле Анатолию Викторову, а также послу России в Египте, представителю при Лиге арабских государств Георгию Борисенко.
Дипломатов наградили за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса» России и «многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».
Ранее Путин наградил шахматистку Валентину Гунину орденом Почёта.