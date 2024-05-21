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Путин наградил орденом Почёта российских послов в Израиле и Египте

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почёта двух дипломатов.
Путин наградил орденом Почёта российских послов в Израиле и Египте
  • РИА Новости

Об этом свидетельствует документ на портале официального опубликования правовых актов.

Орден Почёта вручён послу России в Израиле Анатолию Викторову, а также послу России в Египте, представителю при Лиге арабских государств Георгию Борисенко.

Дипломатов наградили за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса» России и «многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Ранее Путин наградил шахматистку Валентину Гунину орденом Почёта.

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