Путин наградил орденом Почёта российских послов в Израиле и Египте

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почёта двух дипломатов.

Об этом свидетельствует документ на портале официального опубликования правовых актов.

Орден Почёта вручён послу России в Израиле Анатолию Викторову, а также послу России в Египте, представителю при Лиге арабских государств Георгию Борисенко.

Дипломатов наградили за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса» России и «многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Ранее Путин наградил шахматистку Валентину Гунину орденом Почёта.