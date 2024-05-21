RT в Telegram
Подпишись

Акция «Живая Волга» состоится в Самаре 24 мая

Короткая ссылка
Традиционная акция Общественной палаты Самарской области «Живая Волга» пройдёт в акватории реки Самары 24 мая.
Акция «Живая Волга» состоится в Самаре 24 мая
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает volga.news.

В рамках акции пройдёт рейд по выявлению браконьерских орудий лова, установленных в акватории рек Волга и Самара, а также мониторинг прибрежных субъектов предпринимательства на предмет соблюдения природоохранного законодательства.

Для жителей региона состоится эколого-образовательный ликбез об экосистеме Волги и об антропогенных факторах, влияющих на неё.

Мероприятия проводятся совместно со Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и Думой городского округа Самара.

Ранее в Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили правила поведения в водоохранных зонах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить