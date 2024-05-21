Акция «Живая Волга» состоится в Самаре 24 мая
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Об этом сообщает volga.news.
В рамках акции пройдёт рейд по выявлению браконьерских орудий лова, установленных в акватории рек Волга и Самара, а также мониторинг прибрежных субъектов предпринимательства на предмет соблюдения природоохранного законодательства.
Для жителей региона состоится эколого-образовательный ликбез об экосистеме Волги и об антропогенных факторах, влияющих на неё.
Мероприятия проводятся совместно со Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и Думой городского округа Самара.
Ранее в Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили правила поведения в водоохранных зонах.