Акция «Живая Волга» состоится в Самаре 24 мая

Традиционная акция Общественной палаты Самарской области «Живая Волга» пройдёт в акватории реки Самары 24 мая.

Об этом сообщает volga.news.

В рамках акции пройдёт рейд по выявлению браконьерских орудий лова, установленных в акватории рек Волга и Самара, а также мониторинг прибрежных субъектов предпринимательства на предмет соблюдения природоохранного законодательства.

Для жителей региона состоится эколого-образовательный ликбез об экосистеме Волги и об антропогенных факторах, влияющих на неё.

Мероприятия проводятся совместно со Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и Думой городского округа Самара.

Ранее в Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили правила поведения в водоохранных зонах.