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Москву назвали лидером по производству мороженого в России

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Согласно новому исследованию, Москва вошла в лидеры по производству мороженого в России.
Москву назвали лидером по производству мороженого в России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на данные аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак».

В столице в I квартале 2024 года произвели около 20 млн кг мороженого.

Отмечается, что за последний год спрос на мороженое в Москве увеличился на 75%.

В пятёрку лидеров также вошли Краснодарский край (15,2 млн кг), Ярославская область (10,3 млн кг), Новосибирская область (5,8 млн кг) и Республика Татарстан (4,6 млн кг).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объём инвестиций в столичные проекты в 2023 году достиг порядка 6,8 трлн рублей.

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