Москву назвали лидером по производству мороженого в России
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на данные аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак».
В столице в I квартале 2024 года произвели около 20 млн кг мороженого.
Отмечается, что за последний год спрос на мороженое в Москве увеличился на 75%.
В пятёрку лидеров также вошли Краснодарский край (15,2 млн кг), Ярославская область (10,3 млн кг), Новосибирская область (5,8 млн кг) и Республика Татарстан (4,6 млн кг).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объём инвестиций в столичные проекты в 2023 году достиг порядка 6,8 трлн рублей.