В Кургане продлили запрет на посещение лесов до 7 июня
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.
«Напомним, ограничение установлено в рамках действия особого противопожарного режима, который действует в Кургане до особого распоряжения», — сказали в мэрии.
Там также отметили, что продление ограничительных мер вызвано необходимостью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами и другими ландшафтными пожарами, в пожароопасный период.
Ранее сообщалось, что беспилотники будут следить за соблюдением пожарной безопасности в Свердловской области.