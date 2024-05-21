В Кургане продлили запрет на посещение лесов до 7 июня

В мэрии Кургана заявили о продлении запрета на посещение лесов и проезда в них на транспорте до 7 июня 2024 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

«Напомним, ограничение установлено в рамках действия особого противопожарного режима, который действует в Кургане до особого распоряжения», — сказали в мэрии.

Там также отметили, что продление ограничительных мер вызвано необходимостью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами и другими ландшафтными пожарами, в пожароопасный период.

Ранее сообщалось, что беспилотники будут следить за соблюдением пожарной безопасности в Свердловской области.