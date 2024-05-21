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В нацпроекте «Производительность труда» участвуют 300 предприятий Подмосковья

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали почти о 300 предприятиях региона, которые принимают участие в национальном проекте «Производительность труда».
В нацпроекте «Производительность труда» участвуют 300 предприятий Подмосковья
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

«Только в 2024 году участниками нацпроекта стали 48 компаний, представляющих различные сферы: от торговли до самых разных отраслей производства», — заявила глава министерства Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что более 220 предприятий (82%) уже реализовали проекты по повышению производительности.

Оформить заявку на участие в нацпроекте можно через портал Производительность.рф.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл более 6,3 тыс. мест допобразования откроют к 1 сентября по нацпроекту.

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