В нацпроекте «Производительность труда» участвуют 300 предприятий Подмосковья

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали почти о 300 предприятиях региона, которые принимают участие в национальном проекте «Производительность труда».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

«Только в 2024 году участниками нацпроекта стали 48 компаний, представляющих различные сферы: от торговли до самых разных отраслей производства», — заявила глава министерства Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что более 220 предприятий (82%) уже реализовали проекты по повышению производительности.

Оформить заявку на участие в нацпроекте можно через портал Производительность.рф.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл более 6,3 тыс. мест допобразования откроют к 1 сентября по нацпроекту.