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Объявлены финалисты второй части III Национальной премии интернет-контента

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Стали известны финалисты второй части III Национальной премии интернет-контента.
Объявлены финалисты второй части III Национальной премии интернет-контента
  • Gettyimages.ru

В 2024 году премия Института развития интернета (ИРИ) для авторов социально значимых проектов в интернете проходит в двух частях. На второй части лауреатов наградят в 22 номинациях.

«Если в Сочи концепция строилась вокруг человека-создателя, личности, стремящейся сделать мир вокруг себя лучше, то на церемонии 30 мая главная тема — семья. Вести церемонию будут известные семейные пары, артисты выступят со своими близкими», — заявил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Среди номинаций — «Видеоконтент до трёх минут», «Игровой фильм», «Игровой сериал до 25 минут», «Игровой сериал более 25 минут», «Документальный проект», «Музыкальный трек», «Блог».

«В России 40 млн молодёжи — это основные потребители контента. Именно они — драйвер развития пространства Рунета», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

По её словам, если посмотреть на все эти проекты, то весомая часть из них создаётся самими молодыми людьми.

Ранее были названы лауреаты первой части Национальной премии интернет-контента 2024 года.

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