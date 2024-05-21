Глава СК России наградил спасших людей в «Крокусе»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл встречу с очевидцами теракта в «Крокус Сити Холле», которые, рискуя своей жизнью, помогли спастись другим людям.

Как отмечается в сообщении СК, глава ведомства в торжественной обстановке вручил Илье Красникову, Сергею Архипову, Алексею Ленивкину, Никите Иванову и Виталию Зарубину ведомственные медали «Доблесть и отвага».

По данным ведомства, Сергей Архипов, например, несмотря на ранение, спас мужчину из пожара, а Алексей Ленивкин помог обезвредить преступника — благодаря его решительным действиям другим людям удалось покинуть здание.

При этом 17-летний гардеробщик Никита Иванов организовал эвакуацию посетителей концерта, а Илья Красников и Виталий Зарубин также помогли вывести многих посетителей из концертного зала.

Как уточняет ведомство, расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» продолжается.

Ранее суд в Москве продлил арест четверым пособникам напавших на «Крокус» террористов.

Также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о поиске причастных к террористическому акту в «Крокус Сити Холле», которые находятся за границей.