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Улица Вайнера в Екатеринбурге стала лучшей торговой улицей России

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По итогам федерального конкурса «Торговля России» улица Вайнера в Екатеринбурге признана лучшей торговой улицей в стране.
Улица Вайнера в Екатеринбурге стала лучшей торговой улицей России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Представители торговой сферы Свердловской области ежегодно участвуют в этом конкурсе, конкуренция очень высокая, побеждают самые интересные и передовые проекты», — прокомментировала глава Министерства агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова.

Больше всего заявок на участие в конкурсе от предпринимателей области поступило в номинации «Лучший магазин».

Ранее сообщалось, что московские компании могут принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Экспортёр года». Он проводится по итогам результатов, достигнутых экспортно ориентированными предприятиями в 2023 году.

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