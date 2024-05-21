Улица Вайнера в Екатеринбурге стала лучшей торговой улицей России
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Об этом сообщает URA.RU.
«Представители торговой сферы Свердловской области ежегодно участвуют в этом конкурсе, конкуренция очень высокая, побеждают самые интересные и передовые проекты», — прокомментировала глава Министерства агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова.
Больше всего заявок на участие в конкурсе от предпринимателей области поступило в номинации «Лучший магазин».
Ранее сообщалось, что московские компании могут принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Экспортёр года». Он проводится по итогам результатов, достигнутых экспортно ориентированными предприятиями в 2023 году.