В Москве назовут лучших экспортёров 2023 года

Московские компании могут принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Экспортёр года». Он проводится по итогам результатов, достигнутых экспортно ориентированными предприятиями в 2023 году.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Москва — лидер среди регионов России по поставкам продукции и услуг за рубеж, а число столичных экспортёров достигает 20% от общего количества по стране. Региональный этап конкурса «Экспортёр года» позволяет отметить наиболее активные компании, которые расширяют географию и укрепляют торгово-экономические связи с партнёрами из дружественных стран», — заявила Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития.

В конкурсе семь номинаций, среди которых «Прорыв года», «Лучший экспортёр в сфере электронной торговли» и «Новая география».

Ранее портал 360.ru сообщал, что в Подмосковье заключили более 30 договоров на экспорт с начала года.