RT в Telegram
Подпишись

В Москве назовут лучших экспортёров 2023 года

Короткая ссылка
Московские компании могут принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Экспортёр года». Он проводится по итогам результатов, достигнутых экспортно ориентированными предприятиями в 2023 году.
В Москве назовут лучших экспортёров 2023 года

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Москва — лидер среди регионов России по поставкам продукции и услуг за рубеж, а число столичных экспортёров достигает 20% от общего количества по стране. Региональный этап конкурса «Экспортёр года» позволяет отметить наиболее активные компании, которые расширяют географию и укрепляют торгово-экономические связи с партнёрами из дружественных стран», — заявила Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития.

В конкурсе семь номинаций, среди которых «Прорыв года», «Лучший экспортёр в сфере электронной торговли» и «Новая география».

Ранее портал 360.ru сообщал, что в Подмосковье заключили более 30 договоров на экспорт с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить