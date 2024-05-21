Профессор Леднёв: хороший тренер должен разбираться в анатомии и психологии
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Фитнес-тренер должен владеть разнообразными тренерскими методиками, а также иметь познания в анатомии и физиологии человеческого организма, сообщил эксперт в интервью RuNews24.
Кроме того, тренер должен быть хорошим психологом и умелым коммуникатором, чтобы выстроить доверительные отношения с клиентом, чувствовать его настроение и уметь взаимодействовать.
«Именно таких фитнес-тренеров хотят все руководители успешных фитнес-клубов», — заверил Леднёв.
Ранее специалист в области адаптивной физической культуры и тренер Олеся Данилова рассказала, что кардионагрузка — это один из видов активности с работой в разных пульсовых зонах.