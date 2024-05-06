Тренер Данилова рассказала о пользе кардионагрузок
- РИА Новости
«Лёгкие кардионагрузки — ходьба на улице или дорожке, скандинавская ходьба — можно делать без ограничений по здоровью (если человек ходит), в ЛФК (лечебная физическая культура) кардионагрузки являются начальным этапом восстановления при многих заболеваниях или после перенесённых травм и операций», — цитирует эксперта сайт kp.ru.
По её словам, кардионагрузки начинаются от 20 минут, затем время постепенно увеличивается до 45—60 минут.
«Темп — при котором можно свободно говорить; если начинается одышка и трудно говорить без запинок, то это слишком большой темп, нужно снизить скорость», — добавила Данилова.
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