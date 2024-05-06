RT в Telegram
Подпишись

Тренер Данилова рассказала о пользе кардионагрузок

Короткая ссылка
Специалист в области адаптивной физической культуры и тренер Олеся Данилова рассказала, что кардионагрузка — это один из видов активности с работой в разных пульсовых зонах.
Тренер Данилова рассказала о пользе кардионагрузок
  • РИА Новости

«Лёгкие кардионагрузки — ходьба на улице или дорожке, скандинавская ходьба — можно делать без ограничений по здоровью (если человек ходит), в ЛФК (лечебная физическая культура) кардионагрузки являются начальным этапом восстановления при многих заболеваниях или после перенесённых травм и операций», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По её словам, кардионагрузки начинаются от 20 минут, затем время постепенно увеличивается до 45—60 минут.

«Темп — при котором можно свободно говорить; если начинается одышка и трудно говорить без запинок, то это слишком большой темп, нужно снизить скорость», — добавила Данилова.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить