Юрист Захарова назвала кардинальную смену внешности поводом заменить паспорт
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«Например, если после пластической операции человек уже не похож на фото в паспорте», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Как отметила специалист, фотография в паспорте является идентификатором личности, а несоответствие внешности будет регулярно вызывать проблемы.
Для замены документа необходимо обратиться в МФЦ очно или через портал госуслуг.
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