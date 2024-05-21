Юрист Захарова назвала кардинальную смену внешности поводом заменить паспорт

Юрист Марина Захарова рекомендовала заменить паспорт при кардинальном изменении внешности.

«Например, если после пластической операции человек уже не похож на фото в паспорте», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила специалист, фотография в паспорте является идентификатором личности, а несоответствие внешности будет регулярно вызывать проблемы.

Для замены документа необходимо обратиться в МФЦ очно или через портал госуслуг.

Ранее адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук рассказал о правилах составления завещания.