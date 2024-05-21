Форум БРИКС «Облачный город» состоится в Москве 18—19 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о форуме БРИКС «Облачный город», который пройдёт 18—19 сентября в парке «Зарядье».

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«В нём примут участие больше 30 стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ», — заявил мэр.

Он также отметил, что на мероприятие приглашены представители органов власти, руководители бизнеса и научного сообщества.

Ранее сообщалось, что делегация правительства Москвы приняла участие в XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», который проходил в Казани.