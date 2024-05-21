На экономическом форуме «Россия — Исламский мир» заключили 120 соглашений

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина заявила, что в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир» подписано 120 соглашений.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Цифры для нас серьёзные. Новый рубеж и, конечно, новый вызов с точки зрения организации работы и проведения мероприятия», — сказала Минуллина.

Она также отметила, что в форуме приняли участие более 800 спикеров и экспертов, которые обсудили вопросы производства, спорта, индустрии халяль, исламских финансов и инвестиций.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что региональное правительство планирует выделить 700 млн рублей в качестве субсидий примерно для 100 предприятий региона.