На Южно-Уральской железной дороге появятся новые поезда с двухэтажными и обновлёнными вагонами СВ.

Об этом сообщает URA.RU.

«Новые вагоны более технологичные и удобные. Электропоезд ЭП2ДМ в ближайшее время выйдет на направление Челябинск — Златоуст. Вагоны СВ с 1 июня будут в составе поезда №13/14 «Южный Урал», а двухэтажные заменят одноэтажные вагоны пассажирского поезда №391/392 Челябинск — Москва в декабре», — рассказал начальник ЮУЖД Игорь Рязанов.

В материале уточняется, что двухэтажные вагоны позволили на треть увеличить число пассажиров в одной поездке — до 410 человек.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще интересоваться железнодорожными путешествиями на Дальний Восток.