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Россияне стали чаще интересоваться железнодорожными путешествиями на Дальний Восток

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У российских туристов вырос интерес к железнодорожным путешествиям на Дальний Восток и Урал.
Россияне стали чаще интересоваться железнодорожными путешествиями на Дальний Восток
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков «СберСпасибо».

«В 2024 году во внутреннем туризме наметилась интересная тенденция: россияне предпочли на майских праздниках отправиться на поездах на Дальний Восток страны (Хабаровск) и на Урал (Екатеринбург)», — рассказали эксперты.

Самыми популярными городами внутри страны во время весенних праздников остались Москва и Санкт-Петербург, но в 2024 году жители страны предпочитали добираться туда на поезде, а не на самолёте.

«Так, авиасообщение до Москвы выбрали 35% туристов, а на поезде — 50,7%. В Санкт-Петербург добирались на самолёте 16% туристов, а на поезде — 21,6%», — уточнили аналитики.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.

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