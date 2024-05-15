Россияне стали чаще интересоваться железнодорожными путешествиями на Дальний Восток

У российских туристов вырос интерес к железнодорожным путешествиям на Дальний Восток и Урал.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков «СберСпасибо».

«В 2024 году во внутреннем туризме наметилась интересная тенденция: россияне предпочли на майских праздниках отправиться на поездах на Дальний Восток страны (Хабаровск) и на Урал (Екатеринбург)», — рассказали эксперты.

Самыми популярными городами внутри страны во время весенних праздников остались Москва и Санкт-Петербург, но в 2024 году жители страны предпочитали добираться туда на поезде, а не на самолёте.

«Так, авиасообщение до Москвы выбрали 35% туристов, а на поезде — 50,7%. В Санкт-Петербург добирались на самолёте 16% туристов, а на поезде — 21,6%», — уточнили аналитики.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.