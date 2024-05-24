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В Роскачестве назвали последствия езды на электросамокате вдвоём

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Анастасия Румянцева
Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал в беседе с RT о последствиях езды на электросамокате вдвоём.
В Роскачестве назвали последствия езды на электросамокате вдвоём
  • Gettyimages.ru

«В России нет единого закона, который бы регулировал правила использования электросамокатов. Однако в правилах дорожного движения есть определение «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), к которому относят и электросамокаты. Согласно правилам дорожного движения, передвигаться на СИМ можно по велодорожкам и велополосам, а при их отсутствии — по тротуарам, обочинам и проезжей части. При этом важно соблюдать скоростной режим: не более 25 км/ч», — отметил собеседник RT.

На одном электросамокате может ехать только один человек — водитель, подчеркнул эксперт.

«Перевозка пассажиров правилами дорожного движения запрещена. За нарушение этого запрета могут оштрафовать водителя самоката. Однако некоторые модели электросамокатов имеют сиденье или дополнительное место для пассажира. В таком случае нужно изучить инструкцию производителя, где должно быть указано, можно ли перевозить пассажира на конкретной модели», — предупредил специалист.

Также, по его словам, стоит учесть, что перевозка пассажира может повлиять на устойчивость и манёвренность электросамоката, поэтому это небезопасно.

Кроме того, это может привести к поломке самоката из-за перегрузки, добавил Поздняков.

«Если вы планируете поездку на электросамокате с пассажиром, лучше выбрать модель, которая предназначена для этого. Также необходимо соблюдать все правила дорожного движения и меры безопасности. Большинство электросамокатов, в том числе те, которые сдаются в аренду, предназначены для перевозки только одного человека», — отметил он.

Эксперт добавил, что организации, которые сдают в аренду такие самокаты, вводят некоторые меры, чтобы на одном таком СИМ не передвигались более одного человека.

«Некоторые вводят штрафы, другие — сдают в аренду модифицированные самокаты с платформой, на которой не поместятся два человека», — заявил специалист.

В случае ДТП с участием электросамоката, в котором ехали два человека, ответственность будет зависеть от конкретных обстоятельств происшествия и действующих законов и правил дорожного движения, пояснил Поздняков.

«Ответственность за ДТП будет определяться в зависимости от того, кто нарушил правила дорожного движения и стал причиной аварии. Если оба участника ехали на одном электросамокате, то ответственность может быть возложена на обоих участников», — добавил он.

В конкретном случае виновным в ДТП может быть признан тот человек, который управлял средством индивидуальной мобильности (СИМ) в момент происшествия, поскольку он принимал решения о направлении движения и совершении манёвров.

«Но сотрудники ГИБДД могут установить другие факторы, повлиявшие на возникновение аварии. Например, нарушение правил дорожного движения одним из пассажиров или состояние дороги», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах преимущественного движения пешеходов (в пешеходных зонах, на тротуарах и пешеходных дорожках) до 8 км/ч.

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