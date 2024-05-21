В Курганской области введут новые льготы для предпринимателей, рассказал губернатор Вадим Шумков.

Об этом сообщает URA.RU.

«В июне будет принят нормативный акт о компенсации до 50% паушального взноса при покупке франшизы. А для тех, кто постарше и проявил себя в различных отраслях, с этого года правительством региона введено звание «Почётный предприниматель», — сказал Шумков.

Он отметил, что региону ещё надо подтянуть некоторые вопросы, включая саму культуру предпринимательства и внешний вид объектов бизнеса, а также серую занятость и кадровую политику.

Ранее в Курганской области начали масштабный ремонт больниц.