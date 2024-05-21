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На гастрофестивале в Курганской области приготовят 2500 л ухи

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Гастрономический фестиваль «Вкусы Кургана» пройдёт в Белозерском округе Курганской области, на озере Ачикуль, 1 июня. Его открытие знаменует начало лета и туристического сезона.
На гастрофестивале в Курганской области приготовят 2500 л ухи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Организаторы праздника планируют поставить гастрономический рекорд и приготовить 2,5 тыс. л ухи с бесплатной дегустацией», — сказано в тексте.

Кроме ухи, на фестивале будут представлены и другие блюда от предпринимателей Курганской и Тюменской областей.

Также гостей ознакомят с новым экопарком «Ачикуль», который создаётся при поддержке правительства области.

Ранее «Радио 1» сообщало, что свыше 160 тематических ярмарок прошло на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле.

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