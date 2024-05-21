На гастрофестивале в Курганской области приготовят 2500 л ухи
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Организаторы праздника планируют поставить гастрономический рекорд и приготовить 2,5 тыс. л ухи с бесплатной дегустацией», — сказано в тексте.
Кроме ухи, на фестивале будут представлены и другие блюда от предпринимателей Курганской и Тюменской областей.
Также гостей ознакомят с новым экопарком «Ачикуль», который создаётся при поддержке правительства области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что свыше 160 тематических ярмарок прошло на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле.