К программе «Активный гражданин» присоединились почти 7 млн человек

К программе «Активный гражданин» за десять лет присоединились почти 7 млн человек, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Когда мы запустили этот проект, у него не было аналогов в мире. Москвичи получили уникальную возможность голосовать онлайн за проекты благоустройства и делиться идеями о развитии города. Прошло свыше 6,6 тыс. голосований», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в проекте можно поучаствовать в фотоакциях, ответить на вопросы познавательных викторин о Москве, пройти офлайн-квесты в парках и музеях.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдут голосования за новые туристические маршруты.