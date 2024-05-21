Глава Рособрнадзора Музаев: новых обязательных предметов по ЕГЭ не будет

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев выразил мнение, что ЕГЭ не имеет смысла дополнять новыми обязательными дисциплинами.

Ранее поступали предложения сделать обязательными географию, физику, иностранный язык и историю, но это путь в никуда, поделился он в интервью «Российской газете».

«Или мы все предметы делаем обязательными, или остаёмся в той модели, в которой находимся: с обязательными русским языком и математикой. Знания по другим предметам будут оценивать ежегодно в рамках, например, Всероссийских проверочных работ», — резюмировал Музаев.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что сборная команда учащихся столицы завоевала 1331 диплом на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.