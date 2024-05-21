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Глава Рособрнадзора Музаев: летняя пересдача ЕГЭ станет постоянной практикой

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Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев прокомментировал новшество для выпускников — возможность пересдать один из предметов ЕГЭ в летний период, а не осенью, как было ранее. Для многих учащихся это значит сохранить шанс поступления в вуз.
Глава Рособрнадзора Музаев: летняя пересдача ЕГЭ станет постоянной практикой
  • РИА Новости

При этом выпускники школ прошлых лет пересдать ЕГЭ по новым правилам не смогут, рассказал Музаев в интервью «Российской газете».

Это не просто возможность пересдать, а шанс улучшить собственный результат, подчеркнул он.

Кроме того, после пересдачи у выпускника останется возможность подать на апелляцию в случае несогласия с выставленными баллами.

По словам Музаева, практика летней пересдачи ЕГЭ станет ежегодной.

Дни для пересдач определены — 4 и 5 июля.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с НСН рассказала, что число выпускников московских школ, которые поступили на бюджетные места в ведущих университетах, стало в три раза больше по итогам 2023 года.

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