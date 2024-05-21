Глава Рособрнадзора Музаев: летняя пересдача ЕГЭ станет постоянной практикой
- РИА Новости
При этом выпускники школ прошлых лет пересдать ЕГЭ по новым правилам не смогут, рассказал Музаев в интервью «Российской газете».
Это не просто возможность пересдать, а шанс улучшить собственный результат, подчеркнул он.
Кроме того, после пересдачи у выпускника останется возможность подать на апелляцию в случае несогласия с выставленными баллами.
По словам Музаева, практика летней пересдачи ЕГЭ станет ежегодной.
Дни для пересдач определены — 4 и 5 июля.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с НСН рассказала, что число выпускников московских школ, которые поступили на бюджетные места в ведущих университетах, стало в три раза больше по итогам 2023 года.