Глава Рособрнадзора Музаев: летняя пересдача ЕГЭ станет постоянной практикой

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев прокомментировал новшество для выпускников — возможность пересдать один из предметов ЕГЭ в летний период, а не осенью, как было ранее. Для многих учащихся это значит сохранить шанс поступления в вуз.

При этом выпускники школ прошлых лет пересдать ЕГЭ по новым правилам не смогут, рассказал Музаев в интервью «Российской газете».

Это не просто возможность пересдать, а шанс улучшить собственный результат, подчеркнул он.

Кроме того, после пересдачи у выпускника останется возможность подать на апелляцию в случае несогласия с выставленными баллами.

По словам Музаева, практика летней пересдачи ЕГЭ станет ежегодной.

Дни для пересдач определены — 4 и 5 июля.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с НСН рассказала, что число выпускников московских школ, которые поступили на бюджетные места в ведущих университетах, стало в три раза больше по итогам 2023 года.