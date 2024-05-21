Бастрыкин взял на контроль ситуацию с затоплением посёлка в Челябинской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о затоплении посёлка Горняк в Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата ведомства.

«В СМИ появилось видеообращение жителей посёлка Горняк Челябинской области. Они жалуются, что их частные дома топит вода из бывшей шахты», — сказано в сообщении ведомства.

По словам жителей, они уже обращались к властям, однако никаких мер по откачке воды принято не было.

Доклад о ходе проверки и об установленных обстоятельствах Бастрыкину представит и. о. руководителя СКР по региону Константин Правосудов.

Ранее Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о выселении в подъезд семьи инвалидов в Челябинске.