RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с затоплением посёлка в Челябинской области

Короткая ссылка
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о затоплении посёлка Горняк в Челябинской области.
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с затоплением посёлка в Челябинской области
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата ведомства.

«В СМИ появилось видеообращение жителей посёлка Горняк Челябинской области. Они жалуются, что их частные дома топит вода из бывшей шахты», — сказано в сообщении ведомства.

По словам жителей, они уже обращались к властям, однако никаких мер по откачке воды принято не было.

Доклад о ходе проверки и об установленных обстоятельствах Бастрыкину представит и. о. руководителя СКР по региону Константин Правосудов.

Ранее Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о выселении в подъезд семьи инвалидов в Челябинске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить