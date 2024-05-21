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В Москве ограничат движение транспорта из-за мотофестиваля 25 мая

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В Москве предупредили об изменении схемы движения транспорта на некоторых улицах в связи с проведением мотофестиваля 25 мая.
В Москве ограничат движение транспорта из-за мотофестиваля 25 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Ограничения начнут действовать с 08:30 и продлятся до 18:30. Движение будет ограничено на Садовом кольце, участках Университетской площади, Мичуринского проспекта, улицы Косыгина, Воробьёвского шоссе, Бережковской набережной и других.

Водителям рекомендуется учитывать изменения и заранее выбирать пути объезда.

Старт мотофестиваля запланирован на 12:00 от Воробьёвых гор. Протяжённость маршрута составит 35 км.

Ранее в комитете по транспорту Санкт-Петербурга рассказали о введении новых ограничений для электросамокатов.

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