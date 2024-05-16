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В Петербурге вводят новые ограничения для электросамокатов

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В комитете по транспорту Санкт-Петербурга рассказали о введении новых ограничений для электросамокатов.
В Петербурге вводят новые ограничения для электросамокатов
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today.

Как отметил заместитель председателя ведомства Дмитрий Ваньчков, к 59 улицам, на которых запрещена парковка арендных электросамокатов, добавят ещё девять набережных (реки Фонтанки, канала Грибоедова, реки Мойки, под мостом Александра Невского, Литейным и Кантемировским мостами и других).

Также ограничения скорости электросамокатов до 15 км/ч в утренние и вечерние часы пик будут введены на 25 улицах города.

Ранее сообщалось, что член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин предложил создать чёрные списки пользователей кикшеринга, нарушающих ПДД.

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